Ritrovati i documenti di un aereo caduto nel 1943 a Borgo Carso

LATINA – Sono stati ritrovati dopo 77 anni i documenti dell’incidente dell’aereo italiano da caccia, caduto a Borgo Carso nel 1943 e di cui si era persa ogni traccia. I documenti sono stati ritrovati negli archivi del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Latina.

Erano le 9.30 del 14 giugno 1943 quando i Vigili del Fuoco di Littoria vennero avvisati dell’incidente. Un APS, un ACM 1 moto e un autovettura per un totale di 17 uomini si portarono presso la casa colonica di Sante Andreassi. All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco trovarono l’aereo in fiamme e il pilota deceduto. Un incidente di cui anche l’ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Aereonautica Militare non ha traccia e di cui ha richiesto la documentazione per costituire un apposito fascicolo da custodire nel fondo documentario “Incidenti di volo”. Le ricerche dell’Ufficio Storico dei Vigili del fuoco sono continuate nel Cimitero del Comune di Latina dove è stato trovato il nominativo del pilota, Bercanti Alcide la cui salma è stata trasportata a Parma con decreto della Prefettura del 17.6.1943. Una nota di compiacimento è stata fatta anche dal Comandante Provinciale VVF di Latina, Dott. Ing. Stefano Smaniotto, al responsabile dell’archivio storico dei Vigili del Fuoco di Latina il V.C. Emilano Ciotti per l’importante lavoro di ricerca storica del nostro Comando.