Sintagma presenta “Il calendario della terra pontina”

LATINA – Non solo un calendario, ma anche un catalogo d’arte, una guida alla conoscenza e valorizzazione del territorio, uno sguardo positivo rivolto al futuro. Nasce Il Calendario della Terra Pontina, ultima produzione dell’associazione Sintagma grazie alle artistiche illustrazioni dello sketcher Giancarlo De Petris.

Con i suoi carnet, De Petris ha partecipato a tutte le edizioni di Matite in Viaggio a Mestre, Diari di Viaggio Ferrara Festival volando fino in Francia come rappresentante dell’Italia nel prestigioso Rendez vous de carnet de voyage. Ha pubblicato il libro Venezia. Storie d’acqua edizioni El Squero, e Viaggio nella Terra Pontina edito da Sintagma, tenendo varie mostre e presentazioni tra cui Più Libri Più Liberi presso La Nuvola di Fuksas, a Roma.

Dunque le antiche chiese di Sermoneta, Cori, Priverno, la moderna architettura razionalista di Latina e Pontinia, le suggestive vedute di Gaeta, Sperlonga, Terracina e San Felice Circeo, gli emozionanti faraglioni di Palmarola o i caratteristici paesi collinari di Norma e Sezze accompagneranno i giorni del nuovo anno e non solo.

Infatti il Calendario, attraverso l’uso di tecnologie di stampa e carta di pregio, è stato pensato per poter ritagliare ed incorniciare le illustrazioni così da decorare le pareti e ammirare i panorami pontini anche oltre il 2021.

“Il Calendario della Terra Pontina – afferma Mauro Nasi, presidente di Sintagma – vuole essere, oltre che strumento di promozione del territorio, anche una speranza di rinascita personale e collettiva, uno sguardo positivo rivolto al futuro dopo un anno di pandemia, reclusione e isolamento. L’augurio è che il 2021 possa essere una ripartenza ma con una nuova visione del mondo, più attenta a ciò che ci circonda e alla sua bellezza. Attraverso il linguaggio dell’arte, e precisamente delle opere di Giancarlo De Petris, il Calendario vuole far conoscere e apprezzare il territorio che ci ospita con l’intento di contribuire alla costruzione di un equilibro nuovo tra uomo e ambiente basato sul rispetto e sulla sostenibilità”.

Il Calendario della Terra Pontina è disponibile nelle edicole e librerie di Latina e vari centri della provincia, oppure sul sito www.sintagma.site.