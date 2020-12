Skate Park a Latina, la giunta approva il progetto di fattibilità

Shares

LATINA – “La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica dell’intervento “Realizzazione di area ‘Skatepark’ all’interno del Parco Falcone e Borsellino”. Prosegue l’iter autorizzativo per la riconversione della pista di pattinaggio del parco – ormai in disuso – in uno skatepark che renderà ancora più attrattivo un luogo storico della città. Il progetto prevede che la pista rispetti i dettami delle normative della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e pertanto potrà essere certificata e ritenuta sicura e idonea sia per l’attività sportiva dilettantistica sia per eventuali gare o altre attività più propriamente agonistiche.

Nel frattempo proseguono le operazioni di riqualificazione del parco giochi che si trova di fronte l’area sulla quale sorgerà lo skatepark, un altro luogo di svago dedicato ai più piccoli che speriamo di tornare a fruire il prima possibile senza lo spettro del contagio”, lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Latina Emilio Ranieri.