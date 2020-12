Sportello telematico dell’edilizia a Latina e Formia

Shares

LATINA – L’accesso allo Sportello telematico dell’edilizia del Comune di Latina è ora possibile anche attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Da martedì 8 dicembre vengono infatti prese in considerazione soltanto le nuove pratiche presentate attraverso lo Sportello telematico, mentre per quelle inviate in data antecedente l’8 dicembre – anche via pec o in modalità cartacea – è comunque possibile presentare atti integrativi.

Lo strumento online dello Sportello telematico consente agli utenti di avere immediatamente il protocollo della pratica presentata e di avere il rendiconto dell’iter della stessa. Inoltre, per prenotare un appuntamento con uno degli uffici è già possibile utilizzare la piattaforma “C’è posto” (link: https://www.ceposto.it/), di cui è disponibile anche l’app per dispositivi iOS e Android. Oltre a quelli in presenza, da domani, 10 dicembre, saranno prenotabili anche gli appuntamenti in videocall nel corso dei quali sarà possibile mostrare ai tecnici la propria documentazione. Sul sito internet del Comune, nella sezione “EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA”, sottosezione “Avvisi”, è consultabile uno schema con i nomi dei tecnici – e i rispettivi giorni e orari di ricevimento – con i quali è possibile prenotare un appuntamento in presenza o in videoconferenza.

Eventuali problemi o suggerimenti possono essere segnalati via email direttamente alla Dirigente del Servizio attraverso il seguente indirizzo: eleonora.daga@comune.latina.it

A FORMIA Lo Sportello Telematico dell’Edilizia del Comune di Formia verrà presentato venerdì 11 dicembre alle ore 11:00 durante un seminario gratuito organizzato dal Comune in collaborazione la società GLOBO srl. Per far conoscere a geometri, ingegneri, architetti e periti, le funzionalità del portale, verrà svolto un webinar durante il quale sarà effettuata una simulazione di funzionamento.

Un servizio veloce e completo per l’accesso a tutte le pratiche edilizie. Lo sportello telematico, che entrerà in funzione entro fine gennaio 2021 è uno strumento utile per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Permetterà, infatti, di trasmettere all’ Ufficio Urbanistica del Comune di Formia, tutte le pratiche in modalità̀ digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa. Una celerità̀ comunicativa che avverrà̀ tramite l’email di contatto con i tecnici. Una modalità snella e agevole per conoscere tutta l’attività̀ legata all’edilizia residenziale e privata come previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Un servizio indispensabile che si innova mettendo da parte l’ormai obsoleto rito della presentazione delle pratiche in formato cartaceo; tutte le istanze edilizie infatti, grazie al portale potranno essere compilate mediante appositi moduli digitali, firmati digitalmente potranno essere inviati online. Questo consentirà, inoltre, l’aggiornamento costante e la rintracciabilità di tutti i fascicoli riguardanti i vari fabbricati.

Prima della partenza effettiva del servizio, sarà avviato un servizio di sperimentazione dello sportello telematico.