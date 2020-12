Shares

MINTURNO – Il Natale sicuramente diverso dal solito, ma tanta voglia di far capire alla cittadinanza che le cose cambieranno e potranno andare sempre meglio. Ma anche la cultura e l’economia, di questo e anche di altro abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, con il quale abbiamo fatto una lunga chiaccherata su quello che il Covid ha significato per la sua comunità e come l’amministrazione sta reagendo all’impatto della pandemia.

