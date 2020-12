Trasportava carni su un mezzo non idoneo, fermato sulla Pontina

Shares

LATINA – Questa mattina, nel corso dei controlli AntiCovid, finalizzati anche alla sicurezza alimentare, una pattuglia della Polizia Stradale, in servizio sulla Pontina, ha intercettato un autocarro, che trasportava carni fresche all’interno del vano di carico, assolutamente non idoneo perché privo di certificazioni ATP oltre che in condizioni precarie. Sono stati fatti intervenire i sanitari della ASL i quali hanno confermato la non idoneità del veicolo con intimazione al ripristino e alla sanificazione. Il conducente circolava inoltre senza l’assicurazione, senza certificazione ATP e senza portare al seguito la busta paga. Ulteriori controlli sono in corso sui veicoli della stessa ditta. Sono state elevate sanzioni per circa € 1.100,00. L’attività continuerà anche nei prossimi giorni per garantire sia la sicurezza dei trasporti che quella della filiera alimentare, con particolare attenzione ai trasporti di prodotti freschi.