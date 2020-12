Truffatori on line, i Carabinieri di Sperolonga denunciano due persone

Shares

SPERLONGA – I Carabinieri di Sperlonga hanno denunciato un uomo di 51 anni ed una donna di 31, entrambi residenti in Abruzzo. I due hanno pubblicato falsi annunci di appartamenti in affitto su e-commerce per la stagione estiva 2020, riuscendo ad ottenere circa 2.250 euro dalle vittime truffate. Dopo le prime denunce, sono scattate le indagini investigative e telematiche dei carabinieri di Sperlonga che sono risaliti all’identità dei due truffatori.