Tutti gli accorgimenti per evitare incendi con l’albero di Natale

LATINA – “Con l’inizio di dicembre in tutte le case è tradizione fare l’albero di natale. Un bell’albero addobbato crea atmosfera e trasmette calore, però nasconde anche dei pericoli”, a spiegarlo sono i Vigili del fuoco del Comando di Latina specificando che “È proprio nel periodo natalizio che si ha un aumento degli incendi in appartamento spesso causati proprio dall’albero di natale. Un malfunzionamento delle catene luminose, l’eccessiva vicinanza a fonti di calore, la cattiva qualità dei materiali con i quali è realizzato questo simbolo natalizio ed ecco che un giorno di festa si può tramutare in tragedia”. Ovviamente tutto questo si può evitare e per farlo è bene seguire alcuni accorgimenti:

L’albero artificiale deve essere di tipo autoestinguente. Quello naturale non deve essere secco perchè questo, in presenza di fiamme, si incendia molto velocemente.

Se si sceglie un albero artificiale attenzione al piedistallo dove è montato, deve essere inoltre di grandezza adeguata. Qualora in casa ci siano dei bambini, legare l’albero ad un mobile. Posizionate l’albero di natale lontano da materiale infiammabile come tende, mobili imbottiti o tovaglie.

Attenzione ad utilizzare solo catene luminose con il Marchio CE. Preferite le catene luminose alimentate da un trasformatore. Si evitano in questo modo possibili e pericolosi surriscaldamenti delle luci. Non improvvisatevi elettricisti. Non “sovraccaricare le prese”. Preferite le cosiddette “ciabatte elettriche” (raccomandiamo anche per queste la qualità come per le luci). Non lasciate le luci accese di notte o quando non si è in casa. Evitate di nascondere prese, fili e trasformatori dietro carta, regali o peggio ancora tende.

E SE DOVESSE SCOPPIARE L’INCENDIO?

Sarebbe opportuno che in ogni casa ci sia sempre un piccolo estintore. Comunque in caso di necessità i vigili del fuoco sono disponibili anche durante le festività. Chiamate il Numero Unico di Emergenza 112 o il 115 attivi 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale e troverete sempre un operatore pronto a darvi assistenza