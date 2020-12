Un chilo di droga in casa e candelotti artigianali. La Polizia arresta un 19enne di Latina

Shares

LATINA – I poliziotti della Volante della Questura di Latina hanno fermato ieri mattina una Smart perchè il conducente, alla vista della pattuglia aveva cercato di nascondersi fermando la macchina in un parcheggio. Il giovane alla guida ha subito mostrato nervosismo così gli agenti hanno proseguito con una perquisizione personale e del veicolo. Addosso al 19enne, N.M. le sue inziali, sono stati trovati circa 14 grammi di hashish, suddivisi in dosi. Nell’abitazione sono stati trovati, nella sua stanza da letto e all’interno di una cassettiera, 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 700 grammi. Nella stessa stanza sono stati trovati anche 100 grammi di marijuana all’interno di una busta in nylon, pronta per la vendita, denaro contante, in banconote di vario taglio, pari a 2.100,00 euro e 10 candelotti del tipo artigianale, contenente materiale esplosivo, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Su alcuni dei panetti rinvenuti e sequestrati, il giovane spacciatore aveva applicato un’immagine di Goku, personaggio del celebre cartone animato “Dragon Ball”, in modo da distinguere o la qualità della sostanza stupefacente o la provenienza.

Inoltre in un’altra stanza dell’abitazione, è stato trovato altro hashish, per un peso complessivo di 150 grammi. Il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di materiale esplosivo. Il PM di turno ne ha disposto gli arresti domiciliari, presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.