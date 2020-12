Vaccino Covid – 19, alla Asl di Latina 32 mila euro per i supercongelatori

Shares

“Emergenza COVID-19, la Regione Lazio si attiva in maniera celere per l’acquisto dei super congelatori per lo stoccaggio dei nuovi vaccini. Con la Deliberazione 922, infatti, la Regione Lazio ha assegnato i fondi necessari alle Aziende Sanitarie della Regione per l’acquisto dei congelatori necessari per attuare il piano per la somministrazione del vaccino COVID-19. I congelatori che dovranno mantenere le temperature a circa -80°C verranno acquistati in autonomia dalle singole ASL, la Regione ha destinato all’acquisto le risorse provenienti dalle erogazioni liberali che sono state elargite all’Ente a sostegno del contrasto dell’emergenza epidemiologica da numerosi donatori. La procedura adottata ha permesso di velocizzare le pratiche per l’approvvigionamento nel più breve tempo possibile. All’Ospedale di Latina il Santa Maria Goretti per l’acquisto dei super congelatori sono stati assegnati 32 mila euro”. Lo annuncia in un una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte