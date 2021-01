100 nuovi contagi Covid e 6 nuove vittime in provincia di Latina

LATINA – Contagi in diminuzione ma numero delle vittime sempre elevato, sei, come ieri. E’ il nuovo aggiornamento sui positivi al Covid in provincia di Latina: oggi sono 100, 16 dei quali a Formia, 15 nel capoluogo, 13 ad Aprilia, 10 a Terracina, 8 a Cisterna e 7 a Fondi. Due decessi hanno riguardato Aprilia, altrettanti Formia, uno Latina e uno Roccagorga, tra i 77 e i 100 anni. 55, infine, i guariti nelle ultime 24 ore.

Su oltre 12 mila tamponi e oltre 14 mila antigenici oggi nel Lazio si registrano 1.160 casi positivi. Sono 48 invece i decessi e 1.517 i guariti. “Diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi – rende noto l’assessore alla sanità alessio d’amato – Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Lo scenario di rischio passa da alto a moderato.