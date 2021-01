Anche i medici privati possono accedere alle vaccinazioni

LATINA – Partiranno a breve le vaccinazioni anche per i medici con studi privati. Lo rende noto lo stesso ordine dei medici di Latina, che specifica come entro oggi gli iscritti riceveranno le istruzioni sulle modalità con le quali manifestare la volontà di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid. Sarà fornito un link per accedere ad una piattaforma nella quale inserire i dati che l’Ordine invierà poi alla Regione Lazio. Tra le informazioni richiesta dalla Regione c’è anche il CAP che consente di attribuire il medico al Distretto della ASL che curerà la vaccinazione.

Chi non fosse iscritto all’ordine può comunque inviare una mail per essere inseriti nel calendario delle vaccinazioni contro il Covid.