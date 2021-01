LATINA – Un brutto incidente in via dei Salici a Latina Scalo, ieri sera, riporta all’attenzione della cronaca un tratto di strada molto transitato, ma buio e pericoloso, a causa anche della curva a gomito, più volte al centro della cronaca. Un gruppo di residenti, a cui capo c’è Mauro Anzalone, ha fatto delle specifiche richieste all’amministrazione comunale e al più presto, la strada sarà messa in sicurezza, ci ha spiegato lo stesso Anzalone.

