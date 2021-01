Atti persecutori ei confronti dell’ex compagna, arrestato ad Aprilia 48enne

APRILIA – E’ stato arrestato dai Carabinieri di Aprilia un uomo di 48 anni di Latina per atti persecutori. L’uomo per l’ennesima volta si era recato sotto casa della ex convivente, già minacciata più volte di morte nei mesi scorsi. La donna, temendo per la sua incolumità aveva denunciato tutto ai Carabinieri che sono immediatamente intervenuti. L’uomo è stato arrestato e trasferito agli arresti domiciliari.