Auto a fuoco in via Giordano a Latina

LATINA – Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina intorno alle 5 in via Giordano dopo la segnalazione di un incendio auto. Sul posto la squadra territoriale di Latina ha domato le fiamme che avevano avvolto una vettura parcheggiata a bordo strada. In collaborazione la Polizia, il personale dei Vigili del fuoco ha cercato di risalire alle cause del rogo che, al momento, non si sono potute accertare. Nessuno è rimasto ferito.