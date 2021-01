Covid, vaccino per gli over 80, ecco quando e dove prenotarli

LATINA – Conto alla rovescia per l’attivazione del servizio di prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per gli over 80 che scatteranno dal 1° febbraio online sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.

Le somministrazioni dei vaccini invece partiranno da lunedì 8 febbraio. Sono 5 i punti vaccinali distribuiti all’interno della Asl di Latina, individuati in modo proporzionale alla popolazione e secondo una logica di prossimità. E che sono: Latina, presso l’Ospedale Santa Maria Goretti; Aprilia presso la Casa della Salute di via Giustiniano; Priverno all’interno della Casa della Salute di Via Madonna delle Grazie; Fondi presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Formia presso l’Ospedale Dono Svizzero.

Potranno prenotarsi tutti gli over 80, compresi coloro che compiranno gli anni nel corso del 2021. Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose. Si ricorda che il vaccino è gratuito e non occorre la prescrizione del medico di Medicina Generale. Potranno prenotare, sulla piattaforma regionale, anche i familiari. Basta inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile. Le vaccinazioni saranno effettuate per ordine di prenotazione.

I numeri gestiti direttamente dalla Regione Lazio per questo servizio sono due:

– Numero per Assistenza 06.164.161.841

Attivo dal 1° febbraio per l’assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (lun-ven dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13).

– Numero Verde 800 118 800

A disposizione per le persone over80 con motivi accertati di non autosufficienza (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20).

Tutte le info QUI o su #SaluteLazio

“Gli over 80 sono la categoria maggiormente a rischio. Per questo che si è deciso di partire da questi soggetti fragili proprio per fronteggiare al meglio questa terribile pandemia. Il giorno della prenotazione viene stabilito automaticamente la data del richiamo che viene effettuato alla 21esima giornata”, ha dichiarato il Dottor Loreto Bevilacqua Responsabile della Campagna Vaccinazioni della Asl di Latina. “Vorrei sottolineare- prosegue l’esperto- che dopo la prima vaccinazione il soggetto non può ritenersi immune. E’ importante continuare ad usare tutti i dpi e attuare il distanziamento sociale. Questo vale anche dopo la seconda somministrazione, perché il soggetto può immunizzarsi ma al contempo continuare a trasmettere il virus”.

“Si procederà probabilmente a diminuire i presidi di tutela e di difesa quando sarà vaccinata la maggioranza della popolazione”, ha concluso il dottor Bevilacqua.