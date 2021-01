Crisi Covid, la sofferenza di palestre e piscine, chiuse ormai da mesi

LATINA – Le palestre e le piscine sono tra le attività che più hanno risentito della crisi provocata dalla pandemia. E oltre al danno della chiusura, si aggiunge anche la beffa quando sarà possibile riaprire: chi ha sottoscritto l’abbonamento, potrà usufruirne successivamente. Questo significa che per le società sportive non ci sarà la possibilità di fare cassa, il rischio, concreto, è che molte attività non riapriranno più.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta di Paolo Finestra, manager dell’Agora Fitness