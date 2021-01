Fondi, arrestato dalla Polizia marito e padre violento

FONDI – La Polizia ha arrestato a Fondi un uomo di 51 anni per maltrattamenti in famiglia aggravato dall’aver commesso il fatto in presenza di minori. Il 51enne sotto l’effetto di alcool, aveva aggredito la moglie di 42 anni e i due figli minori di 17 e 14 anni, allontanandosi poi dall’abitazione solo quando uno dei figli era riuscito a chiamare il 113. Gli agenti lo hanno rintracciato vicino casa e portato in commissariato. Moglie e figli sono stati medicati al pronto soccorso. In sede di denuncia la donna ha confessato tutto: da diverso l’uomo abusava di alcol e gli episodi di violenza verso di lei e i figli erano ormai reiterati e particolarmente gravi, rottura del setto nasale, la dislocazione della mascella e la perdita di due denti a causa dei colpi subiti. Ovviamente anche le condizioni psicologiche della donna sono compromesse anche a causa delle quotidiane offese.

Gli elementi raccolti in sede di denuncia e i relativi riscontri, sono tali da consentire di procedere all’arresto dell’uomo, associato presso la casa circondariale di competenza territoriale, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.