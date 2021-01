Il Borgo musicale e il raccontastorie, l’evento a Rocca Massima

ROCCA MASSIMA – Il Comune di Rocca Massima annuncia l’avvio in questi giorni della manifestazione culturale denominata “IL BORGO MUSICALE ED IL RACCONTASTORIE” ideata dall’Ufficio Cultura ed Eventi con la collaborazione dell’Associazione giovanile Giovani Rocca Massima. La manifestazione culturale ha ottenuto un contributo da parte dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio, e prevede un cofinanziamento comunale, attraverso la promozione della mostra fotografica virtuale “Itinerari artistici della Luce” realizzata dal giovane artista fotografo e videomaker Mario Angiello, che con i suoi spettacolari scatti, ben 24, realizzati anche i con l’ausilio di un drone, sta incantando il pubblico di facebook.

Con questa manifestazione, il piccolo comune lepino intende pertanto affidarsi alle nuove tecnologie, come la filodiffusione nel centro storico e la promozione sui canali social, per far conoscere le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche e le tradizioni musicali ed artigianali del borgo dell’entroterra lepino.

La manifestazione avrà una durata di sette settimane e terminerà il 28.02.2021 con una videoconferenza istituzionale sulla promozione e valorizzazione del borgo rocchigiano con la presentazione dei risultati del progetto e della mostra fotografica virtuale.

Con questo progetto, si intende valorizzare il protagonismo giovanile, i talenti del territorio che si mescolano con le vecchie tradizioni, in attesa che, terminata la pandemia sanitaria, il Comune possa essere nuovamente essere il protagonista di visite e appuntamenti culturali e turistici di scolaresche ed appassionati visitatori.

L’ Amministrazione comunale di Rocca Massima ha pensato di allocare gli scatti fotografici realizzati da Mario Angiello, presso le attività commerciali e dell’ospitalità, al fine di creare il massimo coinvolgimento delle realtà produttive locali nella valorizzazione di questo scrigno paesaggistico di retaggio addirittura neolitico ed architettonico medioevale che è Rocca Massima, con la sua Rocca ed il suo straordinario Belvedere del Lepini.