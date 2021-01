Il Lazio in zona arancione, Rt sopra l’1. Ecco tutte le indicazioni

LAZIO – Il valore Rt nel Lazio è superiore a 1 (1,07) e questo significa che da domenica, per la prima volta il Lazio diventerà zona arancione, lo prevede la nuova ordinanza del ministro Speranza. Significa che saranno vietati tutti gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza e in altre regioni salvo esigenze di lavoro, di salute o studio con autocertificazione. È raccomandato evitare gli spostamenti anche nel proprio comune. I negozi rimarranno aperti così come i parrucchieri e gli estetisti. Palestre e piscine restano chiuse così come i bar e i ristornati con possibilità delle consegne a domicilio. L’asporto è consentito fino alle 18. Rimane in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino.