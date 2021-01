Il Vittorio Veneto – Salvemini presenta il nuovo indirizzo “Servizi culturali e dello Spettacolo”

LATINA – Sabato 16 e 23 gennaio, su appuntamento, sarà possibile visitare il Vittorio Veneto Salvemini per conoscere l’offerta formativa e in particolare il nuovo indirizzo professionale “Servizi Culturali e dello spettacolo”. Grazie all’attivazione di questo corso dall’anno scolastico 2021/22, il Vittorio Veneto non sarà più classificato come istituto tecnico, ma diventa “Istituto di Istruzione Superiore”.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con il vicepreside dell’Istituto, Dino Iavarone

Il percorso di studi, dà al Diplomato le competenze tecniche per intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici, nei settori dell’industria culturale, dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Lo studente sarà in grado di produrre, editare e diffondere in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria, agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.