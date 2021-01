Incidente a Borgo Montello tra bus del Cotral e scooter: morto un 19enne

CISTERNA – Incidente stradale mortale stamattina nei pressi di Borgo Montello, sulla complanare nord della Pontina all’altezza dello svincolo Cisterna-Velletri dove un pulman del Cotral ha travolto uno scooter guidato da un 19enne di nazionalità indiana. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale di Aprilia intervenuta per i rilievi, il ciclomotore, uno Scarabeo Aprilia non si è fermato allo stop invadendo la coria di marcia mentre passava il mezzo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e nonostante l’intervento dei sanitari non c’è stato nulla da fare. Il Il ragazzo è morto poco dopo prima del trasporto in ospedale. Durante i rilievi è stato chiuso lo svincolo in direzione nord e il passaggio sotto il cavalcavia per chi è diretto verso Cisterna. Ancora non si conosce l’identità della vittima.