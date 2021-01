Itri, consumavano al bar nonostante le restrizioni, multati

ITRI – Tre clienti di una caffetteria di Itri stavano consumando delle bevande all’esterno del locale, comodamente appoggiati ad un tavolino posizionato all’ingresso. Li hanno sorpresi i carabinieri, accertando il mancato rispetto dell’obbligo dell’asporto di alimenti imposto dalle ultime restrizioni governative anti Covid. E’ dunque scattata la sanzione, sia per gli avventori che per il titolare dell’attività. Per quest’ultima, inoltre, è stata disposta la chiusura per un periodo di 5 giorni.