Latina, dimesso dalla Clinica, muore a casa poche ore dopo

LATINA – E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Latina sulla morte sospetta di sessantenne di Latina che ha avuto un malore in casa, a poche ore dalle sue dimissioni dall’ospedale dove era andato per i forti dolori accusati nelle ore precedenti. Una volta a casa l’uomo si è aggravato e probabilmente è stato stroncato da un infarto. Dopo la denuncia dei familiari, gli agenti della Questura di Latina hanno proceduto al sequestro della salma, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami medico legali del caso.