Nuovi indirizzi all’Einaudi – Mattei, la dirigente: “Sempre in linea con le esigenze del territorio”

LATINA – Tra indirizzi nuovi e quelli sempre in vigore, l’istituto professionale Einaudi Mattei si presenta agli studenti delle scuole medie e lo fa con l’istituzione di alcuni nuovi indirizzi, il primo è Gestione Acque e Risanamento Ambientale, l’altro “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” sia serale che diurno. A questi si aggiungono quelli già noti come l’Ottico e il Made in Italy, due tra gli indirizzi più frequentati dagli studenti.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con la dirigente scolastica Antonietta De Luca, analizzando anche l’indagine Eduscopio, secondo la quale l’Einaudi Mattei è risultato il miglior professionale della provincia di Latina.

