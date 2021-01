Minturno, nuova caserma dei Carabinieri nella scuola “Sebastiani”

MINTURNO – L’Amministrazione comunale di Minturno mette a disposizione dell’Arma dei Carabinieri una nuova sede, per evitare qualsiasi rischio di chiusura di un presidio di legalità nel centro storico di Minturno. Il settore lavori pubblici ha affidato incarico progettuale per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguare i locali che ospitavano gli uffici di segreteria della scuola media “Sebastiani”: qui sarà ubicata, infatti, la nuova Caserma, con locali più idonei alle esigenze istituzionali dell’Arma. A renderlo noto è il sindaco Gerardo Stefanelli.