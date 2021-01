Nuovo sito di stoccaggio e discarica di Borgo Montello, il sindaco Coletta fa chiarezza

LATINA – Nuovo sito di stoccaggio sulla Pontina, nei pressi della Plasmon e discarica di Borgo Montello, il sindaco di Latina Damiano Coletta questa mattina su Radio Immagine ha fatto chiarezza sulle due questioni che in questi giorni stanno facendo molto discutere.

“E’ necessario trovare un nuovo sito di stoccaggio di rifiuti inerti. Lo dice la legge – ha spiegato il sindaco – perchè significa chiudere il ciclo a livello territoriale. La provincia di Latina è l’unica a non averlo ancora individuato. E attenzione, non si tratta di una discarica come quella di Borgo Montello, che invece deve essere chiusa. L’impatto, come accertato anche da una commissione tecnica, sarà e dovrà essere a impatto zero. Non sono ammesse altre soluzioni. La decisione definitiva ancora non è stata presa, e sono in corso incontri, praticamente quotidiani, con tutte le parti in causa”.

“In merito alla discarica di Borgo Montello invece, non sono permesse altre discussioni: deve essere chiusa e i residenti devono avere i ristori necessari dopo anni di schiavitù”.

Nel corso dell’intervista abbiamo parlato anche delle prossime elezioni e dell’appoggio che il Pd ha dato all’attuale primo cittadino.

