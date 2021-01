Pericolo al Palazzo Key, interdetto il transito pedonale

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha firmato un’ordinanza per disporre l’interdizione del transito pedonale sul marciapiede lungo via Pompili e in largo don Bosco. Il provvedimento riguarda l’area a ridosso del Palazzo Key, edificio dismesso risalente agli anni ’60, tristemente noto come simbolo di abbandono e incuria nel centro del capoluogo. Il custode giudiziario dell’immobile dovrà provvedere al posizionamento di transenne e cartellonistica per impedire il passaggio dei pedoni e la sosta delle vetture. L’interdizione si è resa necessaria per il pericolo di possibili cadute di calcestruzzo e calcinacci.