Rinviata la partita Muravera – Latina Calcio 1932

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il rinvio della gara Muravera – Latina, prevista per mercoledì e valevole per la decima giornata di campionato. In base alla documentazione presentata dal club sardo, si è accertato che il numero dei suoi calciatori positivi è superiore a 4 e come previsto dal protocollo sanitario è stato disposto lo spostamento a data da destinarsi. Per i nerazzurri si tratta di un nuovo nulla di fatto dopo lo slittamento scattato con l’Arzachena. L’ultima gara giocata da Sevieri e soci risale al 19 dicembre sul campo del Latte Dolce. La squadra di Scudieri potrà tornare a giocare il 10 gennaio, in casa contro l’Afragolese.