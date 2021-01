Servizio civile: altri 6 posti a Fondi grazie ai progetti Parsifal

FONDI – C’è tempo fino al 15 febbraio per aderire al bando che consentirà a tanti giovani italiani di diventare operatori volontari di servizio civile. Oltre ai 12 posti attivi presso il Comune, è possibile fare domanda anche per altri due progetti che si svolgeranno sempre a Fondi ma non direttamente all’interno dell’Ente.

Ad ampliare le opportunità sul territorio dedicate agli aspiranti volontari di servizio civile il consorzio Parsifal e la cooperativa “Astrolabio” che hanno attivato due progetti da tre posti l’uno.

Entrambi i percorsi riguardano l’assistenza.

Progetto 1: “Ability lab – costruire il futuro”

Sede: Centro per disabili “L’allegra brigata” – Via Appia Lato Itri km. 124,659 – Fondi (LT)

Descrizione: il progetto prevede una serie di attività in cui i volontari saranno a supporto degli operatori del centro diurno disabili “L’allegra brigata” e offriranno il loro supporto a tutte le attività di miglioramento e potenziamento dell’autonomia personale e sociale degli utenti disabili del centro offrendo anche un supporto alle famiglie.

Progetto 2: “On the road: crescere insieme”

Sede: Centro minori “Magicabula” – P.zza Cesare Beccaria – Fondi (LT)

Descrizione: il progetto prevede una serie di attività in cui i volontari saranno a supporto degli operatori del centro diurno minori “Magicabula” e contribuiranno a migliorare l’empowerment dei minori e dei giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale che frequentano il centro intervenendo sul miglioramento delle competenze scolastiche e prosociali e dei fattori protettivi della crescita.