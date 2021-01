Superbonus, se ne parla in un incontro on line organizzato da Nicola Calandrini

LATINA – Superbonus, cosa sapere e come ottenerlo, è questo il tema di un webinar che si svolgerà venerdì 15 gennaio alle ore 17.00 in diretta sulla pagina Facebook del Senatore Nicola Calandrini (https://www.facebook.com/nicolacalandrini.LT).

All’appuntamento prenderanno parte oltre al senatore Calandrini, il presidente di Federlazio Latina Marco Picca, il tributarista Nicola Forte; il geometra Marco Giuglietti; l’avvocato Angelo Oropallo.

“Consapevole delle difficoltà e dei timori che si riscontrano nell’espletare le pratiche per ottenere le agevolazioni previste dal Superbonus – spiega il Senatore Nicola Calandrini -, ho voluto organizzare l’incontro di venerdì con esperti del settore, per cercare di fare chiarezza nel labirinto burocratico, legale e fiscale che si cela dietro questa norma e che scoraggia molti al suo utilizzo. L’appuntamento vuole essere senz’altro un approfondimento, ma anche un confronto. Per questo abbiamo previsto la possibilità per chi assisterà di poter fare domande alla quale risponderanno direttamente gli esperti chiamati in causa”.