Terracina, convalidato il sequestro della Pro Infantia e dello stabilimento balneare

TERRACINA – Il Giudice per le Indagini Preliminari, Giuseppe Molfese ha convalidato il sequestro eseguito, su disposizione del Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e il sostituto procuratore Giuseppe Miliano, del complesso Pro infantia in viale Circe a Terracina lo scorso 31 dicembre. E’ stata riconosciuta quindi l’urgenza del sequestro preventivo, senza il quale si avrebbe avuto irreversibile perdita dello storico edificio. Il giudice, rispetto alle ipotesi avanzante dagli inquirenti, ha riconosciuto che il titolo edilizio da sé “non è idoneo a definire lo statuto di legalità dell’opera assentita seppur non ancora realizzata” e “nel dettaglio doveva essere effettuata una verifica di conformità alla luce della disciplina più stringente attesa l’incostituzionalità del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”.

I magistrati avevano, infatti, contestato l’abusiva lottizzazione dell’area che, a seguito della dichiarata incostituzionalità del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) da parte della Corte Costituzionale, non poteva al momento rientrare nell’applicazione della normativa sulla rigenerazione urbana.

Con lo stesso provvedimento di blocca anche il cantiere per la costruzione dello stabilimento balneare, segnalato pubblicamente da molti cittadini, ma soprattutto dal Circolo Legambiente Terracina – Pisco Montano. Le opere in corso di costruzione non risulterebbero in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali e differirebbero di specifiche disposizioni planovolumetriche. L’area – afferma la magistratura – rientra nelle “aree a tutela orientata” ove sono ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione senza aumenti di cubatura.