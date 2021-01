Zona rossa, arancione e ora spunta la “bianca”: ecco come sarà divisa l’Italia in questi giorni

ITALIA – Oggi e domani è zona rossa in tutta Italia, il 7 e l’8 saranno gialli, quindi spostamenti liberi e negozi ,bar e ristoranti aperti, ma fino alle 18. Nei due giorni successivi, il 9 e 10 gennaio tutta Italia sarà arancione con divieto di spostamento tra le regioni ma consentendo le visite a parenti e amici sempre in due persone. Dall’11 gennaio scatta la divisione in fasce con un Rt più basse: se è all’1 si entra in fascia arancione, se è all’1,25 si entra in fascia rossa. Dal 7 al 15 i confini regionali saranno chiusi, vietato spostarsi da una regione all’altra se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. A questo si aggiunge l’ipotesi zona bianca che potrebbe esse istituita dal 15 gennaio. In questa nuova fascia di colore sarebbero aperti bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei. Gli spostamenti potrebbero essere liberi e potrebbe anche essere rinviato l’orario del coprifuoco.

Intanto continua lo scontro sulla scuola. Gli studenti delle superiori non torneranno in classe il 7 gennaio. Il governo dopo una giornata caotica e uno scontro durissimo in consiglio dei ministri ha deciso che si ricomincerà l’11. Soltanto le regioni che nel monitoraggio di venerdì 8 dovessero essere rosse, secondo le nuove regole dell’indice Rt approvate ieri, non riapriranno le scuole superiori. Ma al momento nessuna Regione è vicino a quella soglia, che costringerebbe gli studenti a continuare con la Dad. Anche i dirigenti scolatici delle superiori a Latina non erano perfettamente d’accordo su una ripartenza il 7 gennaio, l’idea principale poteva essere quella di dare uno stop fino a fine gennaio, fare il vaccino a studenti, docenti e personale Ata, e rientrare fino alla fine di giugno. Ipotesi che il governo non ha proprio preso in considerazione.

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha comunicato di aver “deciso di posticipare a lunedì 11 Gennaio la ripartenza della didattica in presenza in tutti le scuole che hanno sede nel Comune di Minturno ( compreso il Liceo Scientifico). Da giovedì a sabato gli studenti saranno impegnati con la didattica a distanza. Aspettiamo ancora qualche giorno per ripartire ‘ in presenza ‘ anche al fine di consentire ad eventuali contagi, derivanti da incontri e pranzi familiari/amicali legati alle festività natalizie, di ‘venir fuori’. Nel frattempo vi ricordo che i medici di medicina generale possono sottoporre gratuitamente i propri assistiti al tampone rapido. Alcune amministrazioni comunali stanno sottoponendo gli studenti ad uno screening volontario generale prima del rientro in classe.

Noi abbiamo valutato che i tempi necessari ad un’attività del genere, su tutti gli studenti cittadini, sarebbero stati troppo lunghi e quindi in grado di fotografare una situazione che non sarebbe stata più attuale al momento del rientro in classe. Abbiamo ritenuto invece di utilizzare le risorse economiche destinate ai tamponi scolastici, nel momento in cui si verificheranno positività e quarantene nelle singole classi o nei singoli istituti, in modo da poter effettuare attività di screening mirate e potenzialmente più efficaci. Ci scusiamo con gli studenti e con le loro famiglie per gli inconvenienti arrecati a seguito di tale decisione”.