108 nuovi contagi Covid in provincia di Latina

LATINA – Anche oggi il Coronavirus non ha mietuto vittime in provincia di Latina. Come accaduto ieri, un incoraggiante “zero” campeggia nella casella dei decessi del consueto resoconto della Asl. 108, invece, i nuovi contagi annunciati: 26 nel capoluogo, 19 ad Aprilia, 10 a Formia, 8 a Cisterna, 6 a San Cosma e Damiano, 5 a Sezze, 4 a Minturno e Terracina. Considerevole, infine, la somma delle guarigioni nelle ultime 24 ore: sono ben 1162.