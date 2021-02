96 nuovi contagi e un decesso per Covid in provincia di Latina

Una vittima, un 81enne di Minturno, e 96 nuovi contagi: è il bilancio della Asl sui casi di Coronavirus in provincia. Ben 10 positivi sono stati registrati a Ponza, proprio nel giorno in cui è stata annunciata l’attivazione della campagna di vaccinazione per over 80, programmata per lunedì e martedì. Altrettanti casi sono stati segnalati ad Aprilia, 9 nel capoluogo, a Formia e Terracina, 7 a Fondi e 6 a Pontinia, Sonnino e Roccagorga. Proprio per Roccagorga la Regione ha ufficializzato il prolungamento della zona rossa, fino al 7 marzo.

Lo spiega lo stesso sindaco Nancy Piccaro

Nel Lazio, intanto, sono emersi da quasi 15 mila tamponi 1.539 positivi, per un rapporto al 10%. 19 i decessi e 1.082 i guariti. Aumentano i ricoveri ma diminuiscono le terapie intensive. L’assessore regionale D’Amato ha invitato a non abbassare la guardia, perché la zona gialla, ha detto, aumenta le responsabilità.