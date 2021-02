Al via le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca per i docenti

LAZIO – “Sono partite bene da questa notte a mezzanotte le prenotazioni riservate ai docenti ed il corpo scolastico di scuole e università”, lo rende noto il portale Salute Lazio che specifica come sia già stata superata la quota delle 10 mila prenotazioni, di queste 1080 arrivano dalla provincia di latina. il 97% è stata eseguita on line, il 3% tramite call center. “Presto il servizio sarà esteso anche agli over 55 anni dopo la decisone di AIFA sul vaccino Astrazeneca e la formalizzazione del Ministero della Salute. Le prenotazioni sono per i docenti delle scuole e delle università e non per gli studenti over 18 che potranno farlo dal loro medico di famiglia quando arriverà il proprio turno. Verranno effettuate verifiche a tappeto”.