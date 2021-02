Anticipata la gara della Benacquista Latina al PalaAvenali

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che la gara valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West, originariamente in programma alle ore 20:00 di mercoledì 10 febbraio 2021 al PalaAvenali, tra i nerazzurri guidati da coach Franco Gramenzi e il team capitolino dell’Atlante Eurobasket Roma, è stata anticipata alle ore 18:30.

La società comunica, inoltre, che la la gara valevole per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West, originariamente in programma alle ore 18:00 di domenica 14 febbraio 2021 al PalaBianchini, tra la Benacquista e la formazione toscana Giorgio Tesi Group Pistoia, è stata posticipata a domenica 24 marzo sempre alle ore 18:00.