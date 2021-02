Anticorpi Monoclonali, l’Aifa dice “Sì”, con alcune limitazioni

LATINA – L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera a due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19, gli unici finora autorizzati al mondo. Uno è quello della Eli Lilly prodotto a Latina dalla Bps Pharmaceuticals che era stato offerto in sperimentazione gratuita a ottobre, ma che aveva trovato forti resistenze. A distanza di 4 mesi quel farmaco viene autorizzato, ma lo Stato lo pagherà. La cura varrà per una categoria limitata di pazienti. Gli anticorpi infatti vanno somministrati precocemente nei pazienti con sintomatologia da lieve a moderata. Il target su cui si sono rivelati efficaci sono gli ultrasettantenni e i fragili. La decisione sembrava scontata dopo il pressing del ministro Speranza.

E’ stata dunque annullato il flash mob indetto dalla Cisl di Latina per sabato mattina in piazza del Popolo a Latina e a cui molte associazione avevano dato la propria adesione.