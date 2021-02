Covid, 178 nuovi casi e un decesso in provincia di Latina

LATINA – Ancora numeri alti per i contagi in provincia di Latina. Il bollettino odierno della Asl riporta 178 nuovi casi, oltre al decesso di un paziente residente nel Comune di Aprilia. Sono 140 invece i guariti.

Nel dettaglio i numeri più alti si registrano a Latina con 32 casi, Aprilia (19), 17 a Formia, 12 a Cisterna, 10 a Terracina, Roccagorga e Spingo Saturnia, 9 a Fondi e a Priverno, 8 a Minturno e Sabaudia, 7 a Sezze, 6 a Gaeta, 5 a Pontinia, 3 a Sermoneta e Sonnino, 2 a Itri e San Felice Circeo, 1 a Maenza, Monte San Biagio, Norma, Roccamassima , Roccasecca dei Volsci e Sperlonga.

Nel Lazio su oltre 11 mila tamponi (-1.440) e oltre 18 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.141 casi positivi (-33), 36 i decessi (-6) e 2.310 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. “E’ il primo weekend in zona gialla e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora”, dice l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.