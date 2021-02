Covid, 68 nuovi contagi e un decesso in provincia di Latina

LATINA – Registrati oggi in provincia di Latina 68 nuovi contagi da Coronavirus e un decesso, di un paziente residente a Sabaudia. 21 casi hanno riguardato il capoluogo, 6 Roccagorga e Fondi, 5 Formia e Minturno, 4 Sezze e Terracina. 40, infine, le nuove guarigioni.

Nel Lazio su oltre 8 mila tamponi (-1.654) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 854 casi positivi (-194), 24 i decessi (+9) e +1.099 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e sono stabili i ricoveri. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 6% – spiega l’assessore Alessio D’Amato – Oggi registriamo il record delle vaccinazioni in un giorno andiamo a quota 12 mila, per la prima volta ben oltre le 10 mila somministrazioni”.