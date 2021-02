Da lunedì vaccinazioni per gli over 80 e forze dell’ordine sulle isole pontine

Le vaccinazioni per gli over 80 approdano anche sulle isole pontine. Come annunciato dalla Asl, infatti, lunedì e martedì il servizio sarà attivato a Ponza, mentre il 4 marzo si sposterà a Ventotene. Nella prima giornata saranno presenti i vertici dell’Azienda. Gli anziani del posto hanno seguito un sistema specifico di prenotazione, tramite un link gestito dai due Comuni, per evitare che utenti della terra ferma finissero in carico alle isole. Per questioni logistiche le fiale Pfizer, trasportate dalla Guardia di Finanza fino ai poliambulatori locali, saranno somministrate anche a forze dell’ordine, polizia municipale e altri soggetti a rischio.