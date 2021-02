Dad a metà, gli studenti del liceo Grassi chiedono il rientro delle classi intere

LATINA – Gli studenti del liceo Grassi di Latina hanno protestato ieri mattina contro la decisione, adottata venerdì dal consiglio dei docenti, di proseguire con una didattica che prevede le classi al 50% in presenza e al 50% in DaD, su rotazione settimanale. “Seguire le lezioni in questo modo non è possibile, i docenti si trovano praticamente a dover gestire due classi contemporaneamente e a rimetterci è la didattica”, spiegano i rappresentanti che ieri hanno parlato con il dirigente scolastico presentando una proposta.

Ce lo ho spiegato uno dei rappresentanti, Luca Magazzino su Radio Immagine

“Siamo pronti a dialogare nel modo più proficuo possibile con la Presidenza e con tutti i Docenti per poter trovare una soluzione al problema, ma al tempo stesso abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri compagni di scuola, che necessitano di una risposta tempestiva e netta”.