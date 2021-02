Discarica e nuovo sito di stoccaggio a Latina, protesta dei cittadini

Si sono riuniti ieri sera in piazza del popolo contro la riapertura della discarica di Borgo Montello e la realizzazione di un sito di stoccaggio a Borgo San Michele diversi cittadini del capoluogo insieme ai promotori dell’iniziativa, le associazioni Laboratorio identità futuro e Generazione per Latina, guidati dai consiglieri comunali Miele e Coluzzi. La preoccupazione è che l’eventuale nascita di un nuovo sito di stoccaggio a ridosso della Plasmon possa compromettere l’ambiente e ridurre ad una condizione di servitù il territorio, subendo le decisioni del Tar e della Regione Lazio. Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha già incontrato i dirigenti Plasmon per un confronto e ha ribadito che domani alle 18 parlerà in videoconferenza con i cittadini dei borghi Montello e San Michele per chiarire diversi punti. L’ipotesi sito di stoccaggio è in fase di mera prefattibilità e il tavolo con la provincia verrà aggiornato ogni 15 giorni.