Due infortuni in casa Benacquista e partita persa contro l’Eurobasket

LATINA – Una sfida difficile quella che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato sul parquet dell’Atlante Eurobasket Roma. Dopo un avvio vibrante e buona parte di gara giocata sul filo dell’equilibrio i nerazzurri, da metà partita in avanti, sono stati costretti a tenere Gabriele Benetti in panchina per infortunio (7 punti in 10′ di permanenza sul parquet), hanno dovuto rinunciare, quasi contemporaneamente, a Capitan Raucci anche lui interessato da infortunio e queste due uscite hanno sicuramente inciso sul proseguo del match. Alcune ingenuità e qualche errore di troppo, soprattutto nell’ultimo quarto, hanno contribuito a lasciare il passo ai padroni di casa che, dal canto loro, hanno disputato una buonissima partita (85-73 il risultato finale).

Non sono stati sufficienti i 21 punti firmati da Jaren Lewis (10/12 nel tiro da 2), che è stato in diversi frangenti il trascinatore dei pontini, a permettere a Latina di bissare il successo in trasferta. Questa battuta di arresto non annulla quanto di buono si è visto in campo anche in questa occasione da parte degli uomini di coach Gramenzi che continueranno a lavorare con l’obiettivo di migliorare gli aspetti in cui faticano di più.