Fuga di gas in un cantiere edile a Cisterna

CISTERNA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Cisterna dopo la segnalazione di una fuga di gas. E in effetti all’interno di un cantiere edile nella zona di via Enrico Fermi, si riscontrava la presenza di una linea del gas metano danneggiata accidentalmente da un mezzo meccanico. Subito la squadra intervenuta, in collaborazione con la Polizia ha delimitato l area interessata e interdetto il traffico. A scopo cautelativo sono stati evacuati due nuclei abitativi fino al termine delle operazioni di ripristino della tubatura. Nessuno è rimasto ferito.