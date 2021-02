Furto notturno alla Manuzio di Latina Scalo

LATINA SCALO – Ennesimo furto questa notte presso la scuola media Aldo Manuzio di Latina Scalo. Ignoti si sono introdotti nel plesso portando via principalmente pc e materiale informatico, oltre all’incasso delle macchinette del caffè. Molte aule sono state messe a soqquadro, ma il personale Ata si è messo subito all’opera per ripristinare i luoghi e permettere agli studenti di entrare. Sul posto è intervenuta la Polizia che ora sta indagando per capire da dove i ladri sono entrati e fare l’inventario di cosa è stato portato via.

Rammarico viene espresso dal presidente del consiglio di Istituto Mauro Anzalone.

