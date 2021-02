Furto notturno da Md Latina, immediatamente trovato l’autore

LATINA – La Polizia di Latina, al termine di una tempestiva attività investigativa, ha individuato l’autore dell’effrazione ai danni del supermercato MD di Viale Le Corbusier, C. M., cittadino italiano di anni 49, gravato da numerosi pregiudizi penali. I poliziotti della Volante hanno subito visionato le immagini registrate dal sistema di sorveglianza del supermercato che aveva ripreso l’incursione notturna, rilevando diversi elementi utili all’identificazione dell’autore del furto.

È stata quindi effettuata una perquisizione nell’abitazione della persona ritenuta responsabile , all’esito della quale è stato trovato un monopattino elettrico, del valore di circa 250,00 Euro, rubato proprio dal supermercato MD, e ulteriori indizi sulla sua piena responsabilità.

Come da intese con il Pubblico Ministero, il monopattino sarà restituito al responsabile del punto vendita, mentre C.M. è stato denunciato in stato di libertà in ordine al delitto di furto aggravato.