Incidente a Fondi, perde la vita un centauro

FONDI – Incidente stradale mortale ieri sera a Fondi. Per cause in corso di accertamento un centauro è finito contro un camion mentre era bordo della sua moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 sulla provinciale per Sperlonga, all’altezza del bivio per via Acquachiara. Nell’impatto, molto violento, il motociclista non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri a cui spetterà ora ricostruire la dinamica.