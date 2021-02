“Menti Connesse”, al via il progetto contro il bullismo nelle scuole di Latina

LATINA – Si chiama “Menti – Connesse” il progetto degli istituti comprensivi Rodari – Don Milani – Vito Fabiano, in collaborazione con lo Sportello Istituzionale Territoriale di Ascolto Minori e Famiglie della provincia di Latina guidato da Monica Sansoni, per trattare con i ragazzi un problema che li riguarda da vicino, il bullismo e il cyber bullismo. Questa mattina l’incontro dal titolo “Bullismo e Cyber-bullismo: Una vita da social”, tutto ovviamente on line. I primi saluti sono arrivati dal Questore di Latina Michele Maria Spina, da sempre molto attento alle giovani generazioni e dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti.

Tra gli interventi quello di Monica Sansoni, Salvatore Madera, vice Sovraintendente della Polizia Postale di Latina, dei dirigenti scolastici Eliana Assunta Valterio, Marina Palumbo e Laura Uliano e dei referenti scolastici per il bullismo e cyberbullismo Mariateresa Marsura, Sonia Di Rosa e Manuela Pisani