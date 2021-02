Nuovo sito di stoccaggio rifiuti sulla Pontina, il sindaco incontra i comitati

LATINA – Si è svolto ieri un incontro con i comitati di Borgo San Michele e Borgo Grappa su sito di stoccaggio che dovrebbe sorgere sulla Pontina nei terreni adiacenti allo stabilimento Plasmon. Il primo cittadino Damiano Coletta ha spiegato che “La politica deve fare sintesi tra i dati analitici e le istanze del territorio. Con senso di responsabilità nell’affrontare i problemi. Così si rappresenta la comunità”. I comitati, ma non solo, sono contrari al sito di stoccaggio che creerebbe una ulteriore schiavitù per il territorio. Intanto ieri si è svolto un primo sopralluogo dei tecnici per la verifica della idoneità dei lotti.